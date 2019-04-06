Финский боксер Олли Мяки умер в возрасте 82 лет

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-06T14:29:09+03:00

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Единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу Оллим Мяки ушел из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Своей главной победы он добился на чемпионате Европы 1959 года, став лучшим в весовой категории до 60 кг на турнире в швейцарском городе Люцерн. До этого он был серебряным призером на чемпионате Европы 1957 года в Праге, сообщает Ilta Sanomat со ссылкой на заявление семьи боксера..

В 1960 году он должен был выступать на Олимпиаде Риме, однако его не пустили туда из-за социалистических взглядов. Поэтому вскоре он начал карьеру боксера-профессионала, которую завершил в 1973 году. На его счету - 50 боев, 28 побед, 5 из них досрочно, 8 раз была ничья и 14 встреч финн проиграл.

Его сын Олли Мяки Пекка стал тренером, менеджером и промоутером в профессиональном боксе.

ИСТОЧНИК KP.RU