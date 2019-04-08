2019-04-08T13:26:28+03:00
Общество

Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток

Болезни становятся невосприимчивы к антибактериальным лекарствам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Ближнем Востоке распространился устойчивый к антибиотикам вирусНа Ближнем Востоке распространился устойчивый к антибиотикам вирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ближневосточном регионе получили распространение штаммы бактерий, которые устойчивы к широкому спектру антибиотиков. Основной причиной этой аномалии признана война на Ближней Востоке.

Сообщается, что из-за вооруженных столкновений в регионе получила распространение антисанитария, отсутствие гигиены и хаос. Даже мирные жители не получают своевременной квалифицированной медицинской помощи, из-за чего им приходится заниматься самолечением, а зачастую лекарства и вовсе покупаются на черном рынке.

В результате, болезни в регионе стали устойчивы к большинство препаратов. Сложно излечимый вирус распространился от сектора Газа до Мосула.

«Прошло больше года после военного наступления на Мосул, и последствия распространения резистентности к антибиотикам заметнее, чем когда-либо», - приводит сайт телеканала «Звезда» слова сотрудницы организации «Врачи без границ» Карам Ясин.

Врачи переживаю, что антибактериальные лекарства совсем скоро могут стать неэффективными, что вернет медицину «во времена Средневековья», передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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