2019-04-09T13:54:11+03:00
Происшествия

В Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней матери

На учете с психическими расстройствами женщина не состоит
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней материВ Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней материФото: Тимур ХАНОВ
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Сотрудники столичного отдела МВД Москвы обнаружили, что на западе столицы женщина в течение двух лет жила с трупом своей 90-летней матери.

Когда полицейские приехали по адресу, указанному в поступившем им заявлении, то в коридоре квартиры обнаружили мумифицированный труп. Как рассказал кp.ru источник в правоохранительных органах, женщина умерла еще два года назад. Однако ее дочь, с которой они вместе проживали, решила никому не сообщать об этом, а жить обычной размеренной жизнью.

Так продолжалось два года, пока бывший супруг почившей не сообщил о случившемся в полицию. Именно это и позволило установить столь странное сожительство. Несмотря на то, что отец сообщил в полицию о психических расстройствах дочери, на учете в психневрологическом диспансере женщина не состоит.

По данному факту правоохранители в настоящее время проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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