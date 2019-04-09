В Китае спасли 10 туристов, которых накрыла снежная лавина
На северо-западе Китая завершилась масштабная спасательная операция, в ходе которой удалось вызволить десять туристов, застрявших в горах. Людям удалось выжить только чудом.
Масштабная операция длилась двое суток, участие в ней принимали десятки человек и спецтехника. Приземление в месте стоянки группы было затруднено из-за рыхлого снега. Группе все же удалось добраться до туристического лагеря, отрезанного огромной массой снега. Многие палатки тоже оказались под снегом, но людей в них не было.
Альпинисты записали спасительную операцию на видео. Всех туристов вызволили и доставили до города, где передали медикам, сообщает Пятый канал.
В Китае спасли 10 туристов, которых накрыла лавина.
ИСТОЧНИК KP.RU