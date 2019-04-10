2019-04-10T12:11:09+03:00
Общество

Названы самые доступные для путешествий на майские праздники страны

В рейтинге оказались Турция, Греция, Тунис и Болгария
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые бюджетные направления отдыха на майские праздникиНазваны самые бюджетные направления отдыха на майские праздникиФото: Антон ПИКУС
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Туроператоры подсчитали минимальную стоимость путевки на море на майские праздники для россиян. Оказалось, что вдвоем можно съездить позагорать на 10 дней всего за 26 тысяч рублей. Именно столько будет стоить поездка в Крым.

Кроме того специалисты проанализировали цены и на заграничные туры, например, в Турцию, Черногорию, Италию, Испанию и Грецию. Цена всех туров включает в себя перелет двух путешественников на место отдыха и обратно, трансфер, страховку и проживание в отеле.

Сообщается, что чуть дороже Крыма россиянам обойдутся Сочи и Анапа (28 и 29 тысяч рублей соответственно). А вот отпуск в Турции будет стоить уже не менее 50 тысяч рублей. Доплатив еще немного можно будет отправиться на Кипр, пишет сайт «Свободная пресса».

Следующим в списке бюджетных направлений оказался Тунис со стоимостью 52 тысячи рублей за тур. Далее следует Болгария с ценой в 65 тысяч рублей.

Согласно данным АТОР, чуть дороже будут стоить путевки в Хорватию и Испанию — примерно 74 тысяч рублей за двоих, а в Грецию — 75 тысяч.

Самым дорогим из перечисленных направлений оказалась Италия. Стоимость путевок в эту страну начинаются от 84 тысяч рублей, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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