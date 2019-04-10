2019-04-10T15:15:39+03:00
Общество

Медведев рассказал о полученной им в выпускном классе двойке

По словам премьер-министра, к концу учебы ему удалось "все зачистить"
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий МедведевДмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что в выпускном классе получил двойку в четверти по одному из предметов. Об этом глава правительства рассказал в ходе всероссийского открытого урока для школьников.

"В школу я сначала любил ходить, потом не любил - с определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были. Такую тайну открою - никогда об этом не рассказывал - у меня в десятом классе, тогда десять, не одиннадцать классов было, как сейчас, по одному из предметов была двойка даже в четверти", - приводит агентство РИА Новости слова Медведева.

Глава правительства подчеркнул, что в подобной ситуации самое главное - "собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу". Медведев также отметил, что к концу учебного года ему удалось "все зачистить", и у него не осталось даже троек.

"Двойки должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между двойкой и пятеркой", - заключил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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