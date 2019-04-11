"Роскосмос": обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-11T11:08:41+03:00

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Обломки уничтоженного Индией орбитального спутника представляют угрозу для Международной космической станции. Такое заявление сделал исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Герой России и СССР Сергей Крикалев.

Напомним, что 27 марта Вооружённые силы Индии решили испытать свою новую противоспутниковую ракету и успешно уничтожили один из аппаратов на околоземной орбите.

По словам Крикалева, вероятность столкновения обломков этого спутника с МКС довольно небольшая, но она все же есть. И хотя аппарат был сбит на высоте меньшей, чем орбита станции, после уничтожения его элементы разлетелись в разные стороны - отследить их почти невозможно.

"Потенциально опасность для станции есть и это не очень хорошо", - цитирует РИА Новости Крикалева.

"Комсомольская правда", тем временем, взяла интервью у главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Гендиректор корпорации побеседовал с нашим обозревателем Александром Милкусом и ответил на самые актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU