2019-04-11T11:08:41+03:00
Политика

"Роскосмос": обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

Отследить отдельные элементы аппарата практически невозможно, поэтому вероятность их столкновения со станцией по-прежнему остается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС. Фото: NASAОбломки сбитого индийского спутника угрожают МКС. Фото: NASA
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Обломки уничтоженного Индией орбитального спутника представляют угрозу для Международной космической станции. Такое заявление сделал исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Герой России и СССР Сергей Крикалев.

Напомним, что 27 марта Вооружённые силы Индии решили испытать свою новую противоспутниковую ракету и успешно уничтожили один из аппаратов на околоземной орбите.

По словам Крикалева, вероятность столкновения обломков этого спутника с МКС довольно небольшая, но она все же есть. И хотя аппарат был сбит на высоте меньшей, чем орбита станции, после уничтожения его элементы разлетелись в разные стороны - отследить их почти невозможно.

"Потенциально опасность для станции есть и это не очень хорошо", - цитирует РИА Новости Крикалева.

"Комсомольская правда", тем временем, взяла интервью у главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Гендиректор корпорации побеседовал с нашим обозревателем Александром Милкусом и ответил на самые актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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