Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-11T13:58:58+03:00

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В четверг депутаты Госдумы России во втором чтении приняли законопроект об обеспечении устойчивой работы российской части интернета в случае отключения его от глобальной инфраструктуры всемирной сети. В текст внесены 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия госорганов.

Так, отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет» будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по устранению. В том числе Кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».

Эксперты отмечают, что в стране создается дублирующая инфраструктура, необходимая для работы Интернета. Отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами, и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов, российское продолжит функционировать. Тем самым Россия остается частью мирового интернет пространства, но устойчивость и надежность отечественного сегмента вырастет.

Возможные интернет-вызовы только на первый взгляд кажутся несерьезными. Эксперты отмечают, что возможное внешнее отключение сети приведёт к экономическому и социальному катаклизму. Внутри страны станут недоступны сайты и онлайн-клиенты банковских приложений, «схлопнутся» системы предоставления электронных госуслуг. «Упадут» сервисы такси, транспортного и гостиничного бронирования. В большинстве государственных и частных организаций перестанет работать электронный документооборот, станет невозможным проведение сделок с недвижимостью, оплата налогов, парализует службы поддержки, станет невозможно расплатиться кредитными картами. День без интернета в России уже сейчас стоит минимум 20 млрд. рублей, а чем дальше развивается цифровая экономика, тем катастрофичнее окажутся последствия. Деньги на исполнение законопроекта предусмотрены в нацпроекте «Цифровая экономика» - 20 млрд рублей в проекте «Информационная безопасность». То есть, все расходы на обеспечение безопасности рунета сопоставимы с потерями от отключения сети на день.

В качестве мер защиты от внешних угроз предлагается подключение операторов связи к национальной системе DNS. Эта система гарантирует доступ к россиским сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить нам Интернет. Также создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи – сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи.

Причем, речь не идет о домыслах. Ряд стран уже создали законодательную инфраструктуру, которая позволяет вмешиваться в жизнь России.

Например, принятые в США законы, направленные на борьбу против пиратства и защиту авторских прав в Интернете, распространяют юрисдикцию США в онлайн-среде за пределы территории своего государства. Суды США уже выносили определения об изъятии IP-адресов и доменных имён у их владельцев вне зависимости от юрисдикции таких лиц.

Временами доходит до курьезов. 4 июня 2018 года американская компания GeoTrust заблокировала SSL-сертификат Общественной палаты России с формулировкой: «Наложенные Соединенными Штатами санкции требуют, чтобы мы отозвали ваш сертификат для *.oprf.ru из-за того, что ваша организация аффилирована с Донецкой Народной Республикой, находящейся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)». Каким образом ОП РФ аффилирована с ДНР, в сообщении компании не уточнялось.

ИСТОЧНИК KP.RU