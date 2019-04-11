СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-11T16:28:52+03:00

На рынке труда в российских регионах отмечается рост спроса на рабочие специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На ранке труда в регионах России самыми востребованными стали рабочие специальности. К такому выводу пришли исследователи Института повышения квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс».

Лидером в списке востребованных специальностей названы специалисты по креплению поднимаемых грузов или стропальщика, с размером заработной платы в Татарстане от 20 тыс. рублей, а в Красноярском крае более 75 тыс. рублей.

Популярностью среди работодателей также пользуется профессия сварщика с уровнем зарплаты не менее 100 тыс. рублей. На рынке труда востребованы и специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики и маляры.

Как передает «Российская газета», согласно данным ИПК, в 2018 году на 30% вырос спрос на курсы повышения квалификации на рабочие специальности и за последние три года этот показатель увеличился почти вдвое.

Ранее kp.ru уже писал о том, что недалёк тот день, когда в России слесарь или электрик будет зарабатывать больше, чем рабочий в офисе. Представитель портала HeadHunter рассказал о том, что наш рынок труда испытывает острую нехватку представителей рабочих специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU