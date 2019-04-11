2019-04-11T21:44:07+03:00
В мире

США по запросу НАТО временно разместят в Румынии свою систему ПРО THAAD

Комплекс будет развернут в Девеселу на время работ по обновлению находящейся там системы Aegis Ashore
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Испытание системы ПРО THAADИспытание системы ПРО THAADФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что на территории страны будет временно развернут американский комплекс противоракетной обороны наземного базирования THAAD, который заменит размещенную на военной базе 99 в Девеселу систему Aegis Ashore на время ее обновления.

В ведомстве уточнили, что таким образом «НАТО обеспечит альтернативный оборонный потенциал против баллистических ракет», а работы по модернизации системы Aegis Ashore были запланированы еще десять лет назад.

«Работы, которые будут проведены на размещенных в Девеселу элементах Aegis Ashore, являются составной частью планового обновления систем Aegis США. Этот процесс обновления никоим образом не привнесет в систему элементов наступательного свойства и не изменит ее строго оборонительного характера», - подчеркивается в заявлении румынского министерства.

Отмечается, что США разместят систему ПРО THAAD в Девеселу на несколько недель – именно столько, как ожидаются, понадобится на обновление Aegis Ashore, предает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24