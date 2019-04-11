США по запросу НАТО временно разместят в Румынии свою систему ПРО THAAD
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что на территории страны будет временно развернут американский комплекс противоракетной обороны наземного базирования THAAD, который заменит размещенную на военной базе 99 в Девеселу систему Aegis Ashore на время ее обновления.
В ведомстве уточнили, что таким образом «НАТО обеспечит альтернативный оборонный потенциал против баллистических ракет», а работы по модернизации системы Aegis Ashore были запланированы еще десять лет назад.
«Работы, которые будут проведены на размещенных в Девеселу элементах Aegis Ashore, являются составной частью планового обновления систем Aegis США. Этот процесс обновления никоим образом не привнесет в систему элементов наступательного свойства и не изменит ее строго оборонительного характера», - подчеркивается в заявлении румынского министерства.
Отмечается, что США разместят систему ПРО THAAD в Девеселу на несколько недель – именно столько, как ожидаются, понадобится на обновление Aegis Ashore, предает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU