В США экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний по делу Манафорта

11 Апр 23:45 2019-04-11T23:45:41+03:00

Юрист Грегори Крейг стал первым связанным с демократами человеком, которого обвинили в рамках расследования Мюллера

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Бывший советник 44-го президента США Барака Обамы, юрист Грегори Крейг обвиняется в даче ложных показаний о своих контактах с правительством Украины в 2012 году. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов.

Как пишет The New York Times, обвинения против 74-летнего Крейга основаны на данных расследования, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Следователи заинтересовались юристом, когда изучали дело бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Последнего, напомним, обвинили в том что он лоббировал интересы Украины, работая в качестве незарегистрированного иноагента.

Минюст утверждает, что Крейг не рассказал правды о той работе, которую он проделал в 2012 году, когда он был партнером в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Пол Манафорт тогда был политическим консультантом. Он поручил Крейгу подготовить доклад для правительства президента Украины Виктора Януковича.

Крейгу вменяется "дача ложных показаний и сокрытие существенных фактов". По этим обвинениям ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере до $250 тыс.

Экс-советник Обамы стал первым связанным с Демократической партией США частным лицом, которому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU