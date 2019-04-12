В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-12T14:43:45+03:00

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Власти Приморского края за последний год провели большой фронт работ по снижению административного давления на бизнес, сокращению срока предоставления госуслуг и бумажной волокиты в работе с предпринимателями. Так, например, сроки выдачи разрешений на строительство удалось сократить со 150 дней до 93. Почти на два месяца!

По словам замглавы департамента проектного управления Приморья Николая Стецко, большая работа велась региональными властями совместно с федералами и экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ).

- По итогам 2018 года в Приморье введено в эксплуатацию 530 тысяч квадратных метров жилья, что на 30% больше показателя предыдущего года, - рассказал Стецко изданию Regnum. - По итогам года также удалось добиться значительных организационных результатов. Например, вдвое сокращены сроки подключения объектов к инженерным сетям: с 470 до 241 дня - к сетям водоснабжения и водоотведения, с 248 до 109 - к сетям теплоснабжения, со 110 до 57 дней - к электросетям. С 42 до 30 дней сократилось время проведения государственной экспертизы проектной документации.

(К слову, Николай Стецко - финалист конкурса «Лидеры России», который формирует золотой кадровый резерв страны. До финала он работал преподавателем кафедры управления Владивостокского университета экономики и сервиса. Стецко проявил себя на конкурсе как перспективный управленец и через какое-то время был приглашен в Инвестиционное агентство Приморья, руководил департаментом проектного управления. В начале апреля ушел на повышение - замдиректора аналогичного департамента уже в Администрации Приморского края).

При этом отмечается, что сокращение сроков выдачи разрешений на строительство со 150 до 93 дней - не предел. В Департаменте проектного управления планируют, что в последующем необходимые документы могут готовить и не более 90 дней.

Эксперты оценивают, что подобные шаги благотворно влияют не только на развитие бизнеса в регионе, но и на привлечение новых инвесторов. Многие российские регионы разрабатывают серьезные программы стимулирования компаний, готовых создавать новые рабочие места, - в том числе через упрощение различных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU