2019-04-12T17:23:43+03:00
Происшествия

Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков

На Григория Гандлевского пожаловался бдительный москвич
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Григория Гандлевского на причастность к сбыту наркотиковГригория Гандлевского на причастность к сбыту наркотиков
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Полиция проверяет актера Григория Гандлевского на причастность к сбыту наркотиков. Артиста помог задержать бдительный москвич по имени Александр.

Мужчина рассказал, что накануне вечером, когда вся его семья уже была дома, кто-то воспользовался его кодом от домофона, отчего техника издала характерный звук. Удивленный москвич вышел в коридор на 9 этаже вместе со старшим сыном, чтобы проверить, кто бы это мог быть.

Александр остановил лифт и из кабины вышел как раз тот самый незнакомец. Мужчина спросил у него, к кому он пришел, и почему воспользовался его кодом от домофона, однако тот отвечать отказался, после чего Александр вызвал полицию.

Незваным гостем оказался актер Григорий Гандлевский. Прибывшие стражи порядка попросили его показать содержимое карманов, однако ничего запрещенного у него при себе не обнаружили. Тогда они проверили коридоры и обнаружили подозрительный сверток на 10 этаже. Кулек передали для проверки на экспертизу, а Гандлевского после допроса и медосвидетельствования отпустили, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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