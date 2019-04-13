2019-04-13T01:10:46+03:00
Звезды

В сети появился тизер нового эпизода звездных войн

Star Wars опубликовали тдвухминутный ролик [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Лэндо Калриссиан снова за штурвалом "Тысячелетнего Сокола"Лэндо Калриссиан снова за штурвалом "Тысячелетнего Сокола"
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В сети опубликован тизер к девятому эпизоду фантастической киносаги Star Wars: The Rise Of Skywalker. Ролик выложили 12 апреля на официальной странице франшизы в Twitter.

Тизер девятого эпизода "Звездных войн".Star Wars on Twitter

"У каждого поколения есть легенда. Мы всегда будем с тобой. Никто не уходит бесследно", - слышим мы в тизере голос Люка Скайуокера, которого сыграл актер Марк Хэмилл.

Также создатели сообщают в этом видео, что "на это Рождество сага подходит к концу". Пока неизвестно, под каким названием картина режиссера Джей Джей Абрамса выйдет в российском прокате. В переводе с английского это может звучать как "Восстание Скайуокера" или "Становление Скайуокера".

За две минуты создатели показали в ролике героиню актрисы Дейзи Ридли - Рей, Финна, которого сыграл Джон Бойега. Появляется и еще один аутентичный персонаж Лэндо Калриссиан. И в его образе мы снова увидим Билли Ди Уильямса.

Также в ролике мы видим принцессу Лею Органа, которую многие годы играла актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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