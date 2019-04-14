2019-04-14T22:55:12+03:00
Общество

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

О том, что умерла актриса Биби Андерссон сообщила ее подруга Кристина Улофсон
Марина ВЕНЦОВА
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Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов БергманаУмерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов БергманаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 14 апреля, появилась информация о том, что умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах шведского режиссера театра и кино, сценариста Ингмара Бергмана. Как стало известно актриса скончалась в возрасте 83 лет.

Печальную новость о смерти Андерссон газете Goteborgs Posten сообщила ее подруга, режиссер Кристина Улофсон. "Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом", - сказала она.

Свою карьеру Биби Андерссон начала еще в 15-летнем возрасте с рекламы, снятой Бергманом. Далее последовали роли фильмах. Среди них "Улыбки летней ночи", "Седьмая печать", "Земляничная поляна". Одной из лучших ее ролей можно назвать исполнение роли медсестры Альмы в картине "Персона" (1966).

Андерссон удостоена приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль за фильм Бергмана "На пороге жизни", а также премии "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в киноленте Вильгота Шёмана "Любовница".

Весной 2009 года у Биби Андерссон случился обширный инсульт, после которого она постоянно находилась в стокгольмской больнице для престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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