СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-15T11:28:04+03:00

Почти половина россиян работает не по специальности, на которую обучались, Фото: Алексей БУЛАТОВ

В профессиональных областях не по прописанному в дипломе образованию в итоге себя находит каждый пятый работник

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Половина жителей России работает не по специальности, на которую обучались. Основными причинами этому, по заявлению опрошенных граждан, являются низкие зарплаты и невозможность устроиться по профилю.

Согласно результатам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения исследования, среди россиян с высшим образованием, по полученной в студенчестве специальности работают всего 58%, процент граждан со средним-специальным образованием отличается не сильно, из них 51% ведет профессиональную деятельность не по своему профилю.

Винить в этом, по мнению россиян, стоит малое количество вакансий по актуальным для них профессиональным направлениям, такого мнения придерживается 30% опрошенных ВЦИОМом, а также высокие зарплаты в других областях, осваивать которые выпускникам вузов зачастую приходится самостоятельно.

Кроме того, почти треть российских работников, как передает ТАСС сообщение социологов, никогда не работали по полученному в студенческие годы профилю.

Исследование проводилось 11 апреля путем телефонных опросов, поучаствовали в них более 1600 совершеннолетних граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU