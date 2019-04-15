Половина россиян работает не по специальности
Половина жителей России работает не по специальности, на которую обучались. Основными причинами этому, по заявлению опрошенных граждан, являются низкие зарплаты и невозможность устроиться по профилю.
Согласно результатам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения исследования, среди россиян с высшим образованием, по полученной в студенчестве специальности работают всего 58%, процент граждан со средним-специальным образованием отличается не сильно, из них 51% ведет профессиональную деятельность не по своему профилю.
Винить в этом, по мнению россиян, стоит малое количество вакансий по актуальным для них профессиональным направлениям, такого мнения придерживается 30% опрошенных ВЦИОМом, а также высокие зарплаты в других областях, осваивать которые выпускникам вузов зачастую приходится самостоятельно.
Кроме того, почти треть российских работников, как передает ТАСС сообщение социологов, никогда не работали по полученному в студенческие годы профилю.
Исследование проводилось 11 апреля путем телефонных опросов, поучаствовали в них более 1600 совершеннолетних граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU