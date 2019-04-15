2019-04-15T15:40:38+03:00
Экономика

Силуанов заявил о невозможности создания полноценной замены SWIFT

Глава Минфина отметил, что влияние политики на решения финансовых институтов побуждает страны развивать расчеты в национальных валютах
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов.Министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов.Фото: Тимур ХАНОВ
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Создание полноценной альтернативы международной системе обмена банковской информацией SWIFT в настоящий момент маловероятно. Об этом заявил министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов.

"У нас создана своя система уведомления о платежах, о платежных поручениях, которая работает в России. Думаю, что она будет дальше развиваться как альтернатива SWIFT внутри России. Конечно, создать полноценную систему, которая заменит SWIFT, сегодня вряд ли возможно, но посмотрим, как будут дальше развиваться события", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Силуанова, развитие расчетов в национальных валютах, а также создание международных организаций, альтернативных Международному валютному фонду (МВФ) происходит по причине влияния политики на экономику. Примером этому может служить создание Евразийского банка развития, отметил министр.

В своем интервью Силуанов также подчеркнул, что расчеты России со странами Европы все чаще осуществляются в евро и рублях. "Расчеты на постсоветском пространстве, в Евразийском [экономическом] союзе, в основном в рублях, в национальных валютах. Это происходит из-за того, что все те ограничения, которые есть, - они идут не на пользу доллару, и в этом виноваты те страны, которые вводят такие ограничения", - заявил Силуанов.

О возможном отключении России от системы SWIFT впервые было заявлено в 2014 году, когда в отношении России были введены первые санкции в связи с ситуацией на Украине. После этого в РФ была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая должна была стать альтернативным каналом межбанковского взаимодействия. По словам представителей Центробанка, некоторые иностранные участники рынка уже подключились к СПФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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