На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-15T17:48:01+03:00

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Власти Сахалина существенно упростили процедуру получения свидетельств о рождении. Раньше для получения этого документа мамочкам приходилось ходить в ЗАГСы или Многофункциональные центры, стоять в очередях, придумывая, с кем оставить на несколько часов новорожденного малыша, а теперь готовые документы можно будет получить ещё до выписки из роддома, областного перинатального центра. Здесь же, заранее, женщины смогут подать и справки на выплату различных пособий.

Упростить процедуры распорядился временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, «это ответ на прямой запрос граждан о сокращении бюрократических процедур».

Первое такое свидетельство было торжественно вручено в перинатальном центре при Сахалинской клинической больнице уже 12 апреля. Заниматься оформлением всех документов будут сотрудники ЗАГС.

- Наша главная цель - цель правительства Сахалинской области, всех органов власти - это повышение доступности и качества госуслуг и обеспечение безопасности малышей, - говорит пресс-секретарь ЗАГС Сахалинской области Мария Никитина. - Получить свидетельство о рождении могут те родители, которые состоят в официальном браке, либо одинокие мамы. Если же супруги живут в гражданском браке и папа хочет оформить отцовство, то устанавливать отцовство такой паре придется все равно через ЗАГС...

Сахалинская область ежегодно увеличивает список мер поддержки для семей с детьми. Так, семьи, в которых родился первенец, получают единовременную выплату около 55 тысяч рублей. Кроме того, региональный материнский капитал на Сахалине платят даже после рождения первого ребёнка - 150 тысяч рублей. Это правило действует только на молодых мам в возрасте от 19 до 25 лет. Региональный материнский капитал за второго ребёнка - 200 тысяч. Также есть ежемесячные выплаты на питание детям до трех лет - более 2 тысяч рублей.

Валерий Лимаренко ставит перед Правительством Сахалина задачу продолжать активно расширять список мер социальной поддержки. В том числе и для семей с детьми. В 2019 году на новые меры соцподдержки из бюджета будет направлено 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU