2019-04-15T22:42:14+03:00
Происшествия

На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газон

В результате ДТП пострадали 10 человек [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газонНа востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газонФото: Ольга Крыльцова
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В Восточном административном округе Москвы рейсовый автобус, следовавший по маршруту №501, протаранил ограждение и вылетел в кювет. Дорожная авария произошла на улице Молдагуловой в районе Вешняки.

В результате происшествия пострадали 10 человек, трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии в настоящий момент находятся сотрудники экстренных служб и полицейские. Причины ДТП выясняются.

В Москве автобус протаранил ограждение и вылетел на газон.По предварительной информации пострадали 10 человек

Сайт kp.ru ранее сообщал о ДТП со смертельным исходом на Воробьевых горах в Москве. Виновником аварии, в результате которой погиб один человек, стал 19-летний внук бывшего директора "АвтоВАЗа", который управлял каршеринговым автомобилем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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