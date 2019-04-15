На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газон
В Восточном административном округе Москвы рейсовый автобус, следовавший по маршруту №501, протаранил ограждение и вылетел в кювет. Дорожная авария произошла на улице Молдагуловой в районе Вешняки.
В результате происшествия пострадали 10 человек, трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии в настоящий момент находятся сотрудники экстренных служб и полицейские. Причины ДТП выясняются.
В Москве автобус протаранил ограждение и вылетел на газон.По предварительной информации пострадали 10 человек
Сайт kp.ru ранее сообщал о ДТП со смертельным исходом на Воробьевых горах в Москве. Виновником аварии, в результате которой погиб один человек, стал 19-летний внук бывшего директора "АвтоВАЗа", который управлял каршеринговым автомобилем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека".
ИСТОЧНИК KP.RU