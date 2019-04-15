СЕГОДНЯ 22:42 2019-04-15T22:42:14+03:00

На востоке Москвы автобус протаранил ограждение и вылетел на газон Фото: Ольга Крыльцова

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В Восточном административном округе Москвы рейсовый автобус, следовавший по маршруту №501, протаранил ограждение и вылетел в кювет. Дорожная авария произошла на улице Молдагуловой в районе Вешняки.

В результате происшествия пострадали 10 человек, трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии в настоящий момент находятся сотрудники экстренных служб и полицейские. Причины ДТП выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703383" frameborder="0"></iframe> В Москве автобус протаранил ограждение и вылетел на газон.По предварительной информации пострадали 10 человек

Сайт kp.ru ранее сообщал о ДТП со смертельным исходом на Воробьевых горах в Москве. Виновником аварии, в результате которой погиб один человек, стал 19-летний внук бывшего директора "АвтоВАЗа", который управлял каршеринговым автомобилем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU