2019-04-16T12:15:37+03:00
Общество

Суд в Москве приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца Берга к 14 годам колонии

Судебный процесс проходил в закрытом режиме
Марина ВЕНЦОВА
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Норвежец Фруде Берг на российской границе, фото из личной странички в соцсетяхНорвежец Фруде Берг на российской границе, фото из личной странички в соцсетях
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Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против Российской Федерации. Решением суда он приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

«Признать подсудимого Фруде Берга виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), - приводит ТАСС слова судьи Андрея Суворова. - Назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».

В связи с тем, что судебный процесс по делу Берга проходил в закрытом от прессы режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части вердикта.

Ранее сайт kp.ru писал, что 62-летний норвежский пенсионер Фруде Берг был задержан 5 декабря 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже. Ему отводилась роль курьера: приезжая в Россию, он по почте отправлял в конвертах инструкции и деньги неким российским гражданам, собиравшим в интересах Запада секретные сведения о Северном флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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