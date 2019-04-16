"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-16T13:06:11+03:00

Ирландский боец ММА не остался в стороне от стычки в игре "Вашингтона" и "Каролины"

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не мог остаться в стороне от одной из главных новостей дня. Тем более, если она связана с дракой. Опытный Александр Овечкин схлестнулся с молодым новичком "Каролины Харрикейнз" россиянином Свечниковым. Этот эпизод стал настолько обсуждаем, что его запостили у себя в соцсетях немало людей из UFC.

- Мои поздравления Александру Овечкину! Правильный русский. Было очень приятно увидится с ним в Москве, надеюсь получится снова скоро. Они могут прятаться, но не могут спрятаться, - написал у себя в Твиттере Конор Макгрегор.

Напомним, что в третьей игре плей-офф Кубка Стэнли между "Каролиной Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" победу одержали "ураганы" со счетом 5:0. После трех встреч счет в серии 2:1 в пользу "Вашингтона" и послезавтра - четвертая игра уже на льду "Каролины".

ИСТОЧНИК KP.RU