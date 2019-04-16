2019-04-16T13:06:11+03:00
Спорт

"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова

Ирландский боец ММА не остался в стороне от стычки в игре "Вашингтона" и "Каролины"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Овечкин и Свечников подрались в третьей игре плей-офф Кубка Стэнли.Овечкин и Свечников подрались в третьей игре плей-офф Кубка Стэнли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не мог остаться в стороне от одной из главных новостей дня. Тем более, если она связана с дракой. Опытный Александр Овечкин схлестнулся с молодым новичком "Каролины Харрикейнз" россиянином Свечниковым. Этот эпизод стал настолько обсуждаем, что его запостили у себя в соцсетях немало людей из UFC.

- Мои поздравления Александру Овечкину! Правильный русский. Было очень приятно увидится с ним в Москве, надеюсь получится снова скоро. Они могут прятаться, но не могут спрятаться, - написал у себя в Твиттере Конор Макгрегор.

Напомним, что в третьей игре плей-офф Кубка Стэнли между "Каролиной Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" победу одержали "ураганы" со счетом 5:0. После трех встреч счет в серии 2:1 в пользу "Вашингтона" и послезавтра - четвертая игра уже на льду "Каролины".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь
Академик оценил перспективы восстановления собора Парижской Богоматери
Медики назвали легкий способ отказаться от курения
Плавучий космодром "Морской старт" могут перенести из США в Россию
Суд в Москве приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца Берга к 14 годам колонии
Владелец бренда Louis Vuitton выделит €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама
Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам