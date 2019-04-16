2019-04-16T14:13:44+03:00
Общество

Размер платы за вывоз мусора в Вологодской области будет пересмотрен

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников на заседании правительства региона
Лариса ТУРОВА
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В адрес правительства области с начала «мусорной» реформы поступило порядка 4 тысяч жалоб. Большая часть вопросов касается несвоевременного вывоза мусора, нехватки и уборки контейнерных площадок.

Для решения проблемы по распоряжению губернатора из областного бюджета выделено 230 млн рублей. Эта сумма будет направлена на приобретение почти 12 тысяч евроконтейнеров и 1,5 тысяч восьмикубовых бункеров.

Ключевым стало заявление главы региона о необходимости пересмотра норматива накопления ТБО из расчета фактических объемов. По словам Губернатора, расчёт должен быть реальным, по инструментальным замерам. Он должен зависеть не только от категории – город или сельская местность, но иметь более глубокую детализацию и вариативность: город - районный центр – поселок – деревня. Кроме того, по мнению губернатора следует учитывать тип домов - многоквартирные или индивидуальные дома, жилой сектор или социальный объект.

Кроме того, Олег Кувшинников предложил увеличить до 100 процентов с 1 мая 2019 года льготу по оплате за вывоз ТКО для многодетных семей. Сейчас они оплачивают половину тарифа, как другие льготники: инвалиды, ветераны труда и военной службы; многодетные семьи; специалисты, проживающие и работающие в сельской местности. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 273 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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