Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-04-16T19:08:32+03:00

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Москва не признает законность решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании в пользу украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» более 44 миллионов долларов компенсации за утрату имущества в Крыму, поскольку российская сторона не участвовала в рассмотрении иска, а у данного арбитража нет юрисдикции на принятие подобных решений. Соответствующие заявление сделали в пресс-службе Минюста.

«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», - передает заявление ведомства РИА Новости.

В Минюсте заявили, что Москва не получила по официальным дипломатическим каналам вердикт постоянного третейского суда в Гааге. В министерстве отметили, что Россия будет оспаривать решение арбитража, используя «все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии».

Ранее, во вторник, 16 апреля, пресс-служба украинской нефтедобывающей компании сообщила, что постоянный Международный арбитражный суд принял решение удовлетворить иск «Укрнафта» и взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

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То ли смешные до наглости. То ли наглые до смешного. Очень трудно решить, что из себя представляют нынешние украинские власти. Но в любом случае – очень неадекватные. Они до сих пор живут в убеждении, что весь мир не просто с ними, а он им должен. Просто по факту их существования ублажать, лелеять, а главное – давать гроши. Особенно «клятые москали». Залезть на шею москалям, свесить ножки и панувать – таково идеально устройство мира по современно-украински (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU