2019-04-16T19:08:32+03:00
Политика

Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»

В российском Минюсте сообщили, что будут оспаривать вердикт арбитража «всеми доступными механизмами правовой защиты»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Москва не признает законность решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании в пользу украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» более 44 миллионов долларов компенсации за утрату имущества в Крыму, поскольку российская сторона не участвовала в рассмотрении иска, а у данного арбитража нет юрисдикции на принятие подобных решений. Соответствующие заявление сделали в пресс-службе Минюста.

«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», - передает заявление ведомства РИА Новости.

В Минюсте заявили, что Москва не получила по официальным дипломатическим каналам вердикт постоянного третейского суда в Гааге. В министерстве отметили, что Россия будет оспаривать решение арбитража, используя «все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии».

Ранее, во вторник, 16 апреля, пресс-служба украинской нефтедобывающей компании сообщила, что постоянный Международный арбитражный суд принял решение удовлетворить иск «Укрнафта» и взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План «Б» и «Э»: Украина хочет получить компенсацию ущерба за «Северный поток-2», который еще не построен

То ли смешные до наглости. То ли наглые до смешного. Очень трудно решить, что из себя представляют нынешние украинские власти. Но в любом случае – очень неадекватные. Они до сих пор живут в убеждении, что весь мир не просто с ними, а он им должен. Просто по факту их существования ублажать, лелеять, а главное – давать гроши. Особенно «клятые москали». Залезть на шею москалям, свесить ножки и панувать – таково идеально устройство мира по современно-украински (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков
Зеленский и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреля
Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности
В Москве не планируют введение платных перекрестков
Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ
На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО