В Чили шесть человек погибли в крушении небольшого самолета

СЕГОДНЯ 01:55 2019-04-17T02:00:26+03:00

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В Чили потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находились шесть человек. Все они погибли.

Воздушное судно упало на частный жилой дом в городе Пуэрто-Монт. Здание загорелось и было почти полностью уничтожено пожаром. Пострадала также женщина 50-ти лет, которая находилась рядом с домом в момент крушения. Ее задело обломком фюзеляжа.

Самолет, принадлежавший компании "Архипелагос", выполнял рейс в чилийском регионе Лос-Лагос. Уже известно что на борту находились рабочие компаний Cabudahue и Porcelana - пять мужчин и одна женщина. На данный момент подтверждены личности четырех жертв, сообщает канал 24 horas.

Здание почти полностью сгорела, все пассажиры и пилот самолета погиблиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Владелец дома подтвердил, что внутри в момент падения никого не было. Он отметил, что аэропорты должны размещаться вдали от жилых районов. По предварительным данным, самолет задел электрические провода при взлете.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в начале марта, что в американском городе Форт-Лодердейл штата Флорида небольшой самолет врезался в многоэтажное здание. Piper PA-25 летал над городом с рекламным баннером и влетел в 18-этажное здание, пробив стену квартиры на 16 этаже. Он рухнул рядом с бассейном на крыше первого этажа. Пилот машины погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU