Гидрометцентр пообещал теплое лето

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-17T18:25:42+03:00

По предварительным прогнозам, летние температуры не опустятся ниже нормы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По предварительным прогнозам, летние температуры не опустятся ниже нормы

Изменить размер текста: A A

По предварительным прогнозам, в России ожидается теплое лето с температурными показатели в пределах или выше нормы. Соответствующие заявление сделал руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето» - сказал он, добавив, что температура будет около и выше нормы.

По данным Гидрометцентра в конце апреля на европейской части территории России установится сухая погода, в связи с мощным антициклоном. «Апрель, вероятно, будет засушливым», - заключил он.

Комментируя московскую погоду, руководитель Гидрометцентра также отметил сухой апрель и пообещал в выходные температуру до плюс 15. Однако он отметил, что ночные температуры «все равно будут близки к нулевой отметке».

Ранее сайт kp.ru уже рассказывал о том, что синоптики прогнозируют теплое лето. По их оценкам, даже май должен быть жарким на севере Приволжского и Уральского округов, на Таймыре.

ИСТОЧНИК KP.RU