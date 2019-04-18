СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-18T12:47:29+03:00

В Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне Фото: Олег УКЛАДОВ

Такие заявления со стороны Лондона, как утверждает эксперт, нужны для обоснования затрат британских властей на оборону

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Британский аналитический центр Chatham House, который занимается исследованиями в области международных отношений, опубликовал доклад о якобы подготовке к войне со стороны России.

В исследовании отмечается, что Москва в этих целях проводит модернизацию вооруженных сил, передает RT. При этом в документе не берется во внимание официальная позиция российских властей, которые неоднократно говорили о том, что что Россия укрепляет свой оборонный потенциал исключительно для защиты государства.

В докладе британской организации Chatham House говорится, что РФ - это государство, которое «считает себя окружённым врагами, страдает от наследия болезненного исторического опыта».

Со своей стороны, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что заявления британского аналитического центра об «агрессивных намерениях» Москвы необходимы для того, чтобы обосновать затраты Лондона на оборону.

Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Россия сделала очень мощный шаг в обеспечении безопасности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU