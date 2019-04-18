Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-18T13:58:53+03:00

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Кассиры и контролеры кинотеатров получили право требовать паспорт у покупателей билетов на фильмы возрастной категории "18+" в случае, если возникают сомнения в их совершеннолетии. Соответствующий правительственный закон приняла Государственная дума.

Стоит отметить, что нововведение распространяется не только на просмотр фильмов, но и на другие зрелищные мероприятия, а также анонсы и печатную продукцию. Так, например, удостоверяющий личность документ может понадобиться в случае покупки или аренды отдельных книг в библиотеках.

Сам перечень запрещенной для распространения среди детей информации также расширяется. Теперь в него входят изображения и даже описание сексуального насилия. Распространять продукцию с такой информацией в пределах 100-50 метров от школ, детских садов и лагерей будет запрещено, как и показ трейлеров категории "18+" перед сеансами на фильмы более низкого возрастного уровня, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, кто именно определяет возрастные ограничения у нас в стране и какими критериями при этом руководствуются.

ИСТОЧНИК KP.RU