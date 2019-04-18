Cотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

СЕГОДНЯ 22:09 2019-04-18T22:11:02+03:00

Cотрудник Росавиации арестован по делу о мошенничестве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным СК, дело расследуется по факту хищения в особо крупном размере денежных средств госкорпорации

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В Москве арестовали главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Его обвиняют в хищении 1 млрд рублей при заключении договора с адвокатской коллегией.

"В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей", - заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

Следствие полагает, что в 2008 году глава коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, завысил стоимость услуг для подготовки конкурсной документации. Позже был заключен договор между госкорпорацией и коллегией.

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Также задержан глава адвокатской конторы.

ИСТОЧНИК KP.RU