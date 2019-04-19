В России могут появиться частные кладбища
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заканчивает разработку нового закона "О похоронном деле". В соответствии с новой законодательной инициативой в стране могут появиться частные кладбища.
Так, на государственной земле, как пишет «Российская газета» будут организованы новые кладбища с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. По данным издания, в некоторых регионах страны такая схема уже работает.
Предполагается, что такие нововведения позволят устранить нарушения на этом рынке, чтобы ритуальные услуги могли предоставлять "не кто угодно", а только те компании, с которыми заключены соглашения и которые внесены в региональный реестр.
Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет "навязывать услуги", а также передавать информацию об умерших третьим лицам. Также, как отмечается в издании, заказать организацию похорон можно будет только в специальных пунктах или диспетчерских службах, а осуществлять сами услуги будет разрешено только по инициативе организатора похорон.
Помимо этого, предлагается запретить медицинским учреждениям готовить умерших к захоронению.
ИСТОЧНИК KP.RU