В России могут появиться частные кладбища

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-19T09:32:59+03:00

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заканчивает разработку нового закона "О похоронном деле". В соответствии с новой законодательной инициативой в стране могут появиться частные кладбища.

Так, на государственной земле, как пишет «Российская газета» будут организованы новые кладбища с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. По данным издания, в некоторых регионах страны такая схема уже работает.

Предполагается, что такие нововведения позволят устранить нарушения на этом рынке, чтобы ритуальные услуги могли предоставлять "не кто угодно", а только те компании, с которыми заключены соглашения и которые внесены в региональный реестр.

Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет "навязывать услуги", а также передавать информацию об умерших третьим лицам. Также, как отмечается в издании, заказать организацию похорон можно будет только в специальных пунктах или диспетчерских службах, а осуществлять сами услуги будет разрешено только по инициативе организатора похорон.

Помимо этого, предлагается запретить медицинским учреждениям готовить умерших к захоронению.

ИСТОЧНИК KP.RU