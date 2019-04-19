В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-19T12:34:15+03:00

В ФРГ планируют создать международную комиссию по правам человека в Крыму и Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Германии могут создать международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе и представлять альтернативную организацию по данному вопросу. Соответствующие заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Мы создаём по моей инициативе международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе», — передает РИА Новости слова пиитика на полях Ялтинского международного экономического форума.

«Это будет альтернативная правозащитная организация» - пояснил он. По его словам, на данный момент нет организаций, «которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе».

В марте этого года, в Вальдемар Гердт сообщил, что Германии хотят пересмотреть закон о запрете кораблям заходить в крымские порты и вынести его на обсуждение в бундестаге, поскольку отмена запрета могла бы улучшить товарооборот с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU