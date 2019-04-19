В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929
Информация о том, что Китай предложил России разделять продажи по программе проекта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 не соответствует действительности.
"Китай не предлагал России разделить продажи по программе CR929. ОАК и СОМАС не планируют проведения переговоров по этому вопросу", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). При этом там добавили, что продажи самолета являются одной основных функций совместно созданного предприятия CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).
В корпорации подчеркнули, что ОАК не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR929.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" сообщила, что в конце прошлого года корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации разделить продажи разрабатываемого CR929.
ИСТОЧНИК KP.RU