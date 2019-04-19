2019-04-19T13:54:57+03:00
В мире

В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929

В Объединенной авиастроительной корпорации заверили, что принципы равноправия и учета взаимных интересов сторон закреплены межправительственным соглашение
Марина ВЕНЦОВА
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В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929. Фото: Марина Лысцева/ТАССВ России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Информация о том, что Китай предложил России разделять продажи по программе проекта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 не соответствует действительности.

"Китай не предлагал России разделить продажи по программе CR929. ОАК и СОМАС не планируют проведения переговоров по этому вопросу", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). При этом там добавили, что продажи самолета являются одной основных функций совместно созданного предприятия CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).

В корпорации подчеркнули, что ОАК не рассматривает вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов по программе CR929.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" сообщила, что в конце прошлого года корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации разделить продажи разрабатываемого CR929.

ИСТОЧНИК KP.RU

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