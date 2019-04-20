Роман Полански хочет восстановиться в Американской киноакадемии через суд

СЕГОДНЯ 04:21 2019-04-20T04:25:56+03:00

В Американской академии киноискусств считают, что режиссер покинул ее состав навсегда

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Режиссер Роман Полански хочет восстановить свое членство в Американской академии киноискусств (определяет победителей премии "Оскар") через суд. Соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, подал адвокат режиссера Харлэнд Браун, пишет журнал The Hollywood Reporter.

В иске Полански просит суд восстановить его в составе Американской киноакадемии. "Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом", - говорится в ходатайстве.

Также отмечается, что принятое академией "не основано на полученных сведениях, а сведения не основаны на доказательствах".

Напомним, Полански был исключен из состава Американской академии киноискусств решением Совета организации от 1 мая 2018 года. В решении тогда сообщалось, что режиссер, как и актер Билла Косби, покинули состав Академии навсегда.

Полански ранее не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Так, суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении Саманты Геймер, которой тогда было 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU