Роструд напомнил россиянам о последних длинных выходных в этом году

СЕГОДНЯ 05:53 2019-04-20T05:53:40+03:00

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Роструд напомнил россиянам о последних длинных выходных в текущем году. В ведомстве отметили, что в начале мая нас ждут выходные более пяти дней, а в следующий раз не ходить на работу больше двух дней можно будет только в ноябре.

"В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

Также там подчеркнули, что в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день уменьшается на один час.

Календарь праздничных дней в 2019 годуФото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что из 31 дня в мае этого года 13 станут выходными, что является рекордом для этого месяца. Больше россияне отдыхали только в январе: 14 из 31 дня в месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU