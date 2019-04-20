СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-20T10:46:02+03:00

Поправки в конституцию страны, в частности, дадут возможность действующему президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси занимать свой пост до 2030 года Фото: REUTERS

В случае принятия поправок действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси сможет оставаться на своем посту до 2030 года

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Утром в субботу, 20 апреля, в Египте стартовал референдум о поправках в конституцию страны. Как сообщает агентство Associated Press, участки для голосования открылись по всей стране в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

Ранее поправки в конституцию страны, которые дают действующему главе государства Абдель Фаттаху ас-Сиси возможность занимать свой пост до 2030 года, одобрил парламент страны. В частности, текущий президентский срок ас-Сиси составит увеличится до шести лет; согласно прежней редакции конституции, он завершается в 2022 году. Также действующий президент получит возможность участвовать в выборах после окончания этого срока.

Согласно тексту поправок, президент Египта получит больший контроль над судебной системой страны: президент получит право самостоятельно назначать судей, в том числе председателя Высшего конституционного суда Египта. В случае принятия изменений в конституцию также усилится влияние военных на политическую жизнь страны, поскольку в тексте документа одной из обязанностей армии страны объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны"

Кроме того, поправки предусматривают создание в Египте еще одной палаты парламента - сената, а также установления квоты для депутатов-женщин. Сообщается, что новый орган законодательной власти будет состоять примерно из 180 депутатов.

Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году. В прошлом году он одержал победу на выборах президента; свои голоса за него отдали 97% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU