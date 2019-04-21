«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», но гонка за чемпионство продолжается

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-21T12:14:13+03:00

Чемпионат Испании близок к завершению, каталонцы безоговорочный лидер в турнирной таблице, и все же интрига сохраняется

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Чемпионат Италии завершился вчера, а чемпионат Испании выходит на финишную прямую. До конца осталось всего шесть туров, три из которых будут сыграны в течение следующей недели.

«Барселона», обыгравшая «Реал Сосьедад» должна встретиться с «Леганесом», отобравшим очки у «Реал Мадрида», которым, в свою очередь, предстоит обыграть «Атлетик Бильбао», чтобы удержаться на третьей позиции турнирной таблицы.

Отрыв «Барселоны» от ближайших преследователей Атлетико де Мадрид и Реал Мадрид составляет девять и тринадцать очков соответственно. Даже при условии, что «Атлетико» выиграет все оставшиеся матчи, первое место Ла Лиги возьмет «Барселона» по сумме забитых голов.

Однако, тренер каталонцев призывает своих подопечных и болельщиков не расслабляться, потому что тот факт, что Чемпионат Испании близок к концу, еще не значит, что он закончен досрочно.

«Очень важный матч. Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть Примеру, но это непросто. Понимаю, все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Нам нужно одержать победу в следующей игре, а затем в остальных. Ничего ещё не закончено. Пока не будет сыгран последний матч, ничего не решено», — приводит слова Вальверде Marca.

К тому же, каталонскому клубу еще предстоит встретиться с лидером АПЛ «Ливерпулем» в двух полуфинальных матчах Лиги Чемпионов и побороться за проход в финал, а, возможно, и за титул Лиги Чемпионов.

В данный момент тренер каталонцев более сфокусирован на предстоящей игре с «Ливерпулем» на домашнем стадионе, нежели на встрече с «Леганесом».

«Очень сложный соперник с мощной атакой, которая говорит сама за себя. В прошлом сезоне они были в финале, это многое значит. Сейчас они тоже идут хорошо, борются за Премьер-лигу. Так что нас ожидают тяжелейшие матчи, но крайне привлекательные для каждого любителя футбола», - цитирует Вальверде BarcaBlaugranes.

Нельзя исключить, что на матч против «Леганеса» будет выпущен экспериментальный состав, сделанный частично из основы, частично из «Барселоны-2», что может повлиять на исход игры: «Леганес» уже показывал, что может противостоять «Атлетико» и «Реалу», поэтому нельзя недооценивать их и в отношении «Барселоны». Интрига испанского чемпионата сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU