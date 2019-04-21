СЕГОДНЯ 21:22 2019-04-21T21:22:34+03:00

В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением Фото: REUTERS

Представитель команды кандидата в президенты Украины рассказал, как будет строиться их работа в случае победы на выборах [видео]

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В случае победы на президентских выборах на Украине кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского для его штаба будут приоритетными контакты с Россией. Соответствующие заявление сделал отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в команде Зеленского Руслан Стефанчук, указав на то, что весь штаб будет поделен на конкретные зоны ответственности.

«Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным», — передает слова Стефанчука телеканал РБК.

По его словам, «нужно искать выход из ситуации». «Нам нужно завершение войны в ближайшее время», — отметил представитель штаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов в президенты Украины. По первым результатам национального экзит-полла, Зеленский лидирует с большим отрывом. Актер набирает 73,7 процента голосов. В то время как его оппонент пока еще действующий президент Петр Порошенко набирает только 25,3 процента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU