2019-04-22T07:08:40+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 22 апреля 2019 года: воздух прогреется до +19

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 22 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На протяжении всей недели в Москве будет тепло и практически без осадковНа протяжении всей недели в Москве будет тепло и практически без осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 22 апреля 2018 года будет малооблачной и теплой. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.

Согласно их данным, дневная температура воздуха в понедельник составит 17..19 градусов тепла, в ночные часы этот показатель опустится до 5..7. При этом осадков в городе не ожидается. Небольшие кратковременные дожди возможны в Москве лишь в конце недели - в субботу и в воскресенье.

Метеорологи уточняют, что ветер на улицах будет слабый, а вот атмосферное давление повышено на протяжении уже долгого времени - 758 миллиметров ртутного столба. Каких-либо аномалий не ожидается. В целом, вся неделя теплая и лишь немного облачная.

Сайт kp.ru писал о том, что к четвергу столбики термометров могут подняться даже до по-настоящему летних показателей в 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского
Помпео пообещал, что США не планируют военное вмешательство для смены режима в Иране
Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию "Спасибо, Петр"
ЦИК обработал 80% бюллетеней на выборах президента Украины
США отказались от исключений по иранским санкциям
В США закрылись последние избирательные участки на выборах президента Украины 2019
Савченко рассказала, кто испортил отношения Украины с Россией
Второй эпизод заключительного сезона «Игры престолов» слили в Сеть
СМИ: 262 человека стали жертвами серии взрывов в Шри-Ланке
Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ
ЦИК обработал более половины бюллетеней на втором туре выборов президента Украины
Саакашвили уже подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину
Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полет над США
Патриарх Кирилл сомневается, что наука сможет объяснить появление Вселенной
ЦИК Украины обработал треть бюллетеней на выборах президента Украины
Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Шри-Ланке
"Будет ли он слугой народа?": в Госдуме подождут первых шагов Зеленского