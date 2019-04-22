Погода в Москве на 22 апреля 2019 года: воздух прогреется до +19

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-22T07:08:40+03:00

На протяжении всей недели в Москве будет тепло и практически без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Погода в Москве на 22 апреля 2018 года будет малооблачной и теплой. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.

Согласно их данным, дневная температура воздуха в понедельник составит 17..19 градусов тепла, в ночные часы этот показатель опустится до 5..7. При этом осадков в городе не ожидается. Небольшие кратковременные дожди возможны в Москве лишь в конце недели - в субботу и в воскресенье.

Метеорологи уточняют, что ветер на улицах будет слабый, а вот атмосферное давление повышено на протяжении уже долгого времени - 758 миллиметров ртутного столба. Каких-либо аномалий не ожидается. В целом, вся неделя теплая и лишь немного облачная.

Сайт kp.ru писал о том, что к четвергу столбики термометров могут подняться даже до по-настоящему летних показателей в 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU