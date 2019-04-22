2019-04-22T18:59:08+03:00
Происшествия

Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

При этом несколько человек все еще остаются под завалами [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьмиЧисло погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьмиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Число жертв землетрясения, произошедшего на Филиппинах, возросло до восьми. Ранее местные СМИ сообщали о трех погибших.

Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми.

При этом, несколько человек остаются под завалами супермаркета в Пораке, разрушенного землетрясением. На данный момент идет поисково-спасательная операция.

Более того, как стало известно, пять человек погибли после обрушения домов в муниципалитетах Порак и Лубао, еще три тела извлекли из-под обломков продуктового магазина, сообщает портал Rappler.

После землетрясения в провинции начались перебои с электроснабжением. Известно, что большинство городов в Пампанге остаются без электроэнергии. Об этом сообщила губернатор провинции Пампанга Лилию Пинеда.

Напомним, ранее Американская Геологическая служба сообщила, что на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Местные СМИ сообщают о магнитуде 6,1.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году мощное землетрясение произошло на Филиппинах: погибли 15 человек. И еще более 120 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ
Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля
Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны
США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
Преподаватель из МИСиС найден мертвым
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»