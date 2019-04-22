СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-22T18:59:08+03:00

Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми Фото: Архив "КП"

При этом несколько человек все еще остаются под завалами [видео]

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Число жертв землетрясения, произошедшего на Филиппинах, возросло до восьми. Ранее местные СМИ сообщали о трех погибших.

Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми.

При этом, несколько человек остаются под завалами супермаркета в Пораке, разрушенного землетрясением. На данный момент идет поисково-спасательная операция.

Более того, как стало известно, пять человек погибли после обрушения домов в муниципалитетах Порак и Лубао, еще три тела извлекли из-под обломков продуктового магазина, сообщает портал Rappler.

После землетрясения в провинции начались перебои с электроснабжением. Известно, что большинство городов в Пампанге остаются без электроэнергии. Об этом сообщила губернатор провинции Пампанга Лилию Пинеда.

Напомним, ранее Американская Геологическая служба сообщила, что на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Местные СМИ сообщают о магнитуде 6,1.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году мощное землетрясение произошло на Филиппинах: погибли 15 человек. И еще более 120 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU