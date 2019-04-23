19 минут штрафа в матчах с "Каролиной" стали антирекордом для Овечкина

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-23T12:25:57+03:00

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" не смог доиграть матч шестой матч серии плей-офф из-за удаления на 10 минут

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Форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 19 минут штрафа в шести поединках серии плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз". У капитана команды самый большой проступок случился в шестой игре турнира.

Овечкин получил 2 минуты за удар клюшкой форварда Саку Мяэналанена и штраф за ироничные аплодисменты в адрес арбитра в 10 минут. Ранее в играх плей-офф у Александра Овечкина не было больше 10 минут штрафа в плей-офф НХЛ.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли у форварда было всего 8 минут штрафа.

Отметим, что команда Александра Овечкина проиграла шестой матч серии со счетом 2:5. И судьба серии решится в седьмом поединке "Вашингтона" и "Каролины". После шести встреч счет в серии пока что 3-3.

ИСТОЧНИК KP.RU