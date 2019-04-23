2019-04-23T16:41:12+03:00
Общество

Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech назвал оптимальным 90%-ый запас батареи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech назвал оптимальным 90%-ый запас батареиРуководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech назвал оптимальным 90%-ый запас батареиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Опасность зарядки смартфона до 100% заключается в том, что батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети и аккумулятор изнашивается. Об этом сообщил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.

«Вы наверняка не следите за индикатором, чтобы остановить процесс в ту же минуту. Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети», — передает слова Рябинина РИА Новости.

По словам эксперта, снимать смартфон с зарядки лучше при достижении 90% запаса батареи или чуть меньше. Рябинин также отметил необходимость поддерживать заряд смартфона в течение дня и посоветовал не допускать полной разрядки, сокращающий срок службы батареи.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как правильно заряжать аккумулятор смартфона и планшета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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