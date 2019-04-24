Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-24T14:55:35+03:00

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Во время взрыва на одном из заводов Китая погибли три человека, еще несколько получили ранения. Несчастный случай произошел на химическом предприятии в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

Взрыв произошел в 02:55 утра по местному времени (21:55 мск) на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб. Именно благодаря тому, что ЧП случилось ночью, в здании почти никого не было. Однако несколько человека все же пострадали, пять человек получили ранения и были госпитализированы в одну из близлежащих больниц, где им была оказана необходимая помощь. Сейчас их жизням ничто не угрожает. Еще три человека скончались на месте до приезда бригады медиков, передает сайт «Свободная пресса».

Власти экстренно создали оперативную группу для проведения спасательных работ и ликвидации последствий взрыва и пожара на предприятии. Сотрудникам полиции расследование, им предстоит установить причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU