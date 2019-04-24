Delivery Club будет проверять состояние здоровья своих курьеров

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-24T20:09:22+03:00

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Сервис доставки еды Delivery Club организует бесплатные медосмотры для своих курьеров. Сотрудники компании смогут посетить всех основных врачей и пройти базовые лабораторные исследования. Такую инициативу Delivery Club предлагает поддержать другим сервисам доставки еды.

- Перед началом работы каждый курьер получает медицинскую книжку, но мы считаем, что здоровье требует постоянного внимания. Поэтому решили запустить программу, в рамках которой каждый курьер сможет ежегодно проходить базовое медицинское обследование, - сообщило руководство компании.

Также стало известно, что уже в мае этого года курьеры получат возможность посетить врачей во время запланированных смен, не теряя в заработке.

- Мы понимаем, что это важный момент для них, и хотим, чтобы инициатива была полезна максимальному количеству сотрудников. Предлагаем другим сервисам доставки еды присоединиться, - подчеркнули в Delivery Club.

Известно, что курьеров Delivery Club ждет осмотр терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, уролога, нарколога, а также, учитывая характер работы, хирурга-флеболога. Помимо этого курьеры пройдут ряд лабораторных исследований, необходимых для понимания состояния их здоровья.

К слову, на первом этапе новой программы обследование смогут пройти сотрудники Delivery Club, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, чей стаж в компании составляет больше двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU