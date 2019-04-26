2019-04-26T01:37:16+03:00
Происшествия

В результате взрыва на шахте в ЛНР погибли двое рабочих

Под завалами остаются 15 человек
Юлия ДИВЕЕВА
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В шахте «Схидкарбон» в ЛНР под завалами остаются 15 человекВ шахте «Схидкарбон» в ЛНР под завалами остаются 15 человекФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жертвами аварии на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка в Мангушском районе Донецкой области Украины стали двое рабочих. Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

«Ситуация тяжелая. Двое погибших, 15 человек без вести пропавших находятся под завалами. Работы ведутся без остановки круглосуточно», — сообщил Кацавалов в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, всего в момент ЧП на шахте находились 17 человек. Тела двух погибших уже подняли на поверхность. В поселок Юрьевка выехал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он лично контролирует ситуацию на «Схидкарбон». Для ликвидации последствий аварии будет создана межведомственная комиссия.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что утром 25 апреля на мини-шахте «Схидкарбон» на территории Луганской Народной Республики произошла авария. На место сразу же выехали четыре отделения военизированного горноспасательного отряда № 1 – включая командный состав МЧС ЛНР.

Следствие рассматривает различные версии причин аварии – от взрыва метана до теракта. Возможно, была нарушена техника безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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