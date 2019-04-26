ЦБ выявил схему вывода до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон"

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-26T07:19:15+03:00

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Из негосударственного пенсионного фонда “Аквилон” под управлением АО "Управляющая компания Тринфико" вывели до 57 миллионов рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, мошенническую схему выявил регулятор. Средства выводились с помощью манипулирования рынком облигаций. Было проведено 68 сделок с выпуском облигаций при этом сделок с существенным отклонением цены зафиксировано 13 на сумму 6,5 млн рублей.

Лях уточнил, что сделки с признаками предварительного соглашения совершались на Московской бирже с 10 марта по 22 декабря 2015 года. В них оказались замешаны АО УК "Тринфико", которая управляла средствами НПФ "Аквилон" и ООО "Кит Финанс Трейд" (на 99% принадлежит лицензированному профучастнику АО "Кит Финанс"), передает ТАСС.

Как установил ЦБ, проводили мошеннические операции начальник управления брокерских операций АО "Кит Финанс" Вадим Дорофеев и начальник отдела управления средствами пенсионных накоплений, управления активами ПИФ и НПФ АО УК "Тринфико" Фарит Закиров.

Регулятор аннулировал их квалификационные аттестаты. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU