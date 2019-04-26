В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Утром в пятницу, 26 апреля, в Москве, на проспекте Вернадского в 23-этажном жилом доме начался пожар на 22-м этаже. Возгорание произошло по адресу проспекта Вернадского, дом 60.
Как сообщили очевидцы, причиной пожара стало возгорание натяжного потолка.
Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные службы эвакуировали жителей дома и быстро потушили пожар.
На данный момент на месте происшествия присутствует скорая помощь. Однако источник "Комсомольской правды" сообщает, что пострадавших пока не увозили.
Очевидец прислал в редакцию видео. На кадрах видно, как пламя вырывается из окон 22 этажа здания.
Пожар в жилом доме в Москве, на проспекте Вернадского.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы. Тогда возгорание произошло на девятом этаже, были спасены шесть человек и все жители эвакуированы.
ИСТОЧНИК KP.RU