В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-26T12:33:47+03:00

Очевидцы сообщают, что причиной пожара было возгорание натяжного потолка [видео]

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Утром в пятницу, 26 апреля, в Москве, на проспекте Вернадского в 23-этажном жилом доме начался пожар на 22-м этаже. Возгорание произошло по адресу проспекта Вернадского, дом 60.

Как сообщили очевидцы, причиной пожара стало возгорание натяжного потолка.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные службы эвакуировали жителей дома и быстро потушили пожар.

На данный момент на месте происшествия присутствует скорая помощь. Однако источник "Комсомольской правды" сообщает, что пострадавших пока не увозили.

Очевидец прислал в редакцию видео. На кадрах видно, как пламя вырывается из окон 22 этажа здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705520" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме в Москве, на проспекте Вернадского.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы. Тогда возгорание произошло на девятом этаже, были спасены шесть человек и все жители эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU