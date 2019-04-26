2019-04-26T12:33:47+03:00
Происшествия

В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме

Очевидцы сообщают, что причиной пожара было возгорание натяжного потолка [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пожар в МосквеПожар в Москве
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Утром в пятницу, 26 апреля, в Москве, на проспекте Вернадского в 23-этажном жилом доме начался пожар на 22-м этаже. Возгорание произошло по адресу проспекта Вернадского, дом 60.

Как сообщили очевидцы, причиной пожара стало возгорание натяжного потолка.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные службы эвакуировали жителей дома и быстро потушили пожар.

На данный момент на месте происшествия присутствует скорая помощь. Однако источник "Комсомольской правды" сообщает, что пострадавших пока не увозили.

Очевидец прислал в редакцию видео. На кадрах видно, как пламя вырывается из окон 22 этажа здания.

Пожар в жилом доме в Москве, на проспекте Вернадского.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы. Тогда возгорание произошло на девятом этаже, были спасены шесть человек и все жители эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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