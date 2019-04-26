Косаток собираются включить в Красную книгу

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-26T17:44:37+03:00

Скандал вокруг вольеров с морскими млекопитающими в бухте Средняя под Находкой разразился в прошлом году. Фото: Глеб Ильинский

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Уже в 2019 году дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу РФ. Об этом сегодня заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

- Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил и мы к ней идём, - цитирует Кобылкина РИА Новости.

Напомним, скандал вокруг вольеров с морскими млекопитающими в бухте Средняя под Находкой разразился в прошлом году. Косатки и белухи содержались в ужасных условиях: бассейны были маленькими и грязными, вокруг царила антисанитария. Всех млекопитающих собирались продать в Китай.

Этот инцидент привлек внимание правоохранительных органов. После проверки выяснилось, что разрешения на отлов косаток было выдано незаконно. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689843" frameborder="0"></iframe> Китовая тюрьма в Приморье. Жуткое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU