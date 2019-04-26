2019-04-26T17:44:37+03:00
Общество

Косаток собираются включить в Красную книгу

Морских животных наконец-то возьмут под защиту
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Скандал вокруг вольеров с морскими млекопитающими в бухте Средняя под Находкой разразился в прошлом году. Фото: Глеб ИльинскийСкандал вокруг вольеров с морскими млекопитающими в бухте Средняя под Находкой разразился в прошлом году. Фото: Глеб Ильинский
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Уже в 2019 году дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу РФ. Об этом сегодня заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

- Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил и мы к ней идём, - цитирует Кобылкина РИА Новости.

Напомним, скандал вокруг вольеров с морскими млекопитающими в бухте Средняя под Находкой разразился в прошлом году. Косатки и белухи содержались в ужасных условиях: бассейны были маленькими и грязными, вокруг царила антисанитария. Всех млекопитающих собирались продать в Китай.

Этот инцидент привлек внимание правоохранительных органов. После проверки выяснилось, что разрешения на отлов косаток было выдано незаконно. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Китовая тюрьма в Приморье. Жуткое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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