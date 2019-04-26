Россияне с 18 лет теперь могут пройти профосмотр раз в год

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-26T18:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь граждане России с 18 лет могут проходить медицинские профилактические осмотры один раз в год. Это подразумевает новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров, принятый в России и зарегистрированный в Минюсте.

"Вчера были приняты и зарегистрированы Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них - это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации", - сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на выездном совещании ведомства в Ростове-на-Дону.

Она отметила, что совершеннолетние россияне смогут проходить профоосмотры раз в год, в диспансеризацию (включая онкосрининги для разных возрастов) - раз в три года. Кроме того, по словам Скворцовой, будет введена дополнительная диспансеризация для пенсионеров и предпенсионеров, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил министерству здравоохранения подготовить проект о проведении Всероссийской диспансеризации взрослых в 2019-2020 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU