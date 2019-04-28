Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-28T14:49:24+03:00

По словам помощника президента России по международным делам, Россия и Китай пока не начинали такие переговоры

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Российская Федерация готова поддержать диалог по ядерному разоружению, но ни США, ни Китай пока не начинали такие переговоры. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении.

"К новым [договоренностям] мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", - заявил Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". При этом помощник президента подчеркнул, что для начала стороны должны выполнять соглашения, которые действуют в настоящий момент.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. По его словам, Москва, Вашингтон и Пекин "должны избавиться" от этого вида вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU