Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-28T15:35:00+03:00

Пока что странный ролик украинского политика набрал не больше 5000 тысяч просмотров [видео]

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сограждан с Пасхой, но не в формате типичного для политика представительного обращения к соотечественникам, а записав нетривиальный ролик с пасхальным кроликом.

Под щебетание птиц, в весенний солнечный день, мэр Киева гуляет по парку с двумя корзинками, заполненными декоративными яйцами, неспешно поднимаясь по лестнице к будто ждущему его кролику. Аккуратно, боясь спугнуть ушастого, Кличко вместе с прогуливающимися здесь же девушками украшает цветущий зеленью парк.

С каждой новой украшенной веткой парк наполняется праздничным настроением. После пожелания мэром Киева мира, добра и домашнего счастья мы видим кролика, уверенно забирающегося в уже хорошо знакомую нам корзинку.

Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху.

Весеннее настроение продолжается в комментариях: пользователи поздравляют друг друга и даже благодарят мэра.

Правда, пока что ролик с кроликом от украинского политика набрал не больше 5000 тысяч просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU