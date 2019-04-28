Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сограждан с Пасхой, но не в формате типичного для политика представительного обращения к соотечественникам, а записав нетривиальный ролик с пасхальным кроликом.
Под щебетание птиц, в весенний солнечный день, мэр Киева гуляет по парку с двумя корзинками, заполненными декоративными яйцами, неспешно поднимаясь по лестнице к будто ждущему его кролику. Аккуратно, боясь спугнуть ушастого, Кличко вместе с прогуливающимися здесь же девушками украшает цветущий зеленью парк.
С каждой новой украшенной веткой парк наполняется праздничным настроением. После пожелания мэром Киева мира, добра и домашнего счастья мы видим кролика, уверенно забирающегося в уже хорошо знакомую нам корзинку.
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху.
Весеннее настроение продолжается в комментариях: пользователи поздравляют друг друга и даже благодарят мэра.
Правда, пока что ролик с кроликом от украинского политика набрал не больше 5000 тысяч просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU