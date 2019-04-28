2019-04-28T21:48:14+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге

Ранее на набережной в северной столице взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео с места взрыва в ПетербургеВ Сети появилось видео с места взрыва в ПетербургеФото: REUTERS
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В Интернете опубликовали видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал "Пятый канал".

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге.

Дело в том, что в воскресенье днем, 28 апреля, в северной столице взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. Мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён войны, который сдетонировал.

Спустя несколько минут пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте инцидента работают следователи, кинологи, ОМОН, полиция.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Петербурге 20-летний искатель кладов подорвался на мине времен ВОВ. По предварительной информации, молодому человеку оторвало кисть руки. По одной из версий, у молодого человека был с собой магнит, из-за которого снаряд сдетонировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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