В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге
В Интернете опубликовали видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал "Пятый канал".
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге.
Дело в том, что в воскресенье днем, 28 апреля, в северной столице взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. Мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён войны, который сдетонировал.
Спустя несколько минут пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На данный момент на месте инцидента работают следователи, кинологи, ОМОН, полиция.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Петербурге 20-летний искатель кладов подорвался на мине времен ВОВ. По предварительной информации, молодому человеку оторвало кисть руки. По одной из версий, у молодого человека был с собой магнит, из-за которого снаряд сдетонировал.
ИСТОЧНИК KP.RU